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القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بـ«الخرج»

القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بـ«الخرج»
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر في استراحة بمحافظة الخرج ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعله ومعرضا حياة الحاضرين للخطر ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.

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