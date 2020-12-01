الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نفذ مراقبو أمانة منطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، حملة على الورش المخالفة ضمن نطاق بلدية السلي.

وتمكنت الحملة من ضبط عمالة وافدة تعمل خلف أبواب الورش المغلقة دون تراخيص نظامية، وذلك بعد تحويلها إلى مساكن مخالفة للأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الرياض، أن تلك المساكن تكونت وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة خلف أبواب ورش مغلقة.

كما نشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو وثقت من خلاله مداهمة عدد من الورش المخالفة وضبط العمال المخالفين بداخلها.

 

مواد ذات صلة

القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بـ«الخرج»

القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بـ«الخرج»

أعضاء بلدي الرياض يقفون على ملاحظات الأهالي في نطاق بلدية «العليا»

أعضاء بلدي الرياض يقفون على ملاحظات الأهالي في نطاق بلدية «العليا»

بالفيديو.. أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة على الرياض

بالفيديو.. أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة على الرياض

القبض على 5 وافدين احتجزوا 5 من بني جلدتهم لطلب فدية بالرياض

القبض على 5 وافدين احتجزوا 5 من بني جلدتهم لطلب فدية بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>