حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفذ مراقبو أمانة منطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، حملة على الورش المخالفة ضمن نطاق بلدية السلي.

وتمكنت الحملة من ضبط عمالة وافدة تعمل خلف أبواب الورش المغلقة دون تراخيص نظامية، وذلك بعد تحويلها إلى مساكن مخالفة للأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الرياض، أن تلك المساكن تكونت وسط بيئة تدنت فيها مستويات النظافة خلف أبواب ورش مغلقة.

كما نشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو وثقت من خلاله مداهمة عدد من الورش المخالفة وضبط العمال المخالفين بداخلها.