وزير الصحة: ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟

تواصل – فريق التحرير:
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة خلال الفترة الماضية.
وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: إن تطبيق الاحترازات الصحية ساهم في انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨٪ في الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و طرح وزير الصحة توفيق الربيعة سؤالا على المتابعين قائلا : “ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟”.
نتيجة تطبيق الاحترازات الصحية انخفضت عدد حالات الانفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨٪ في الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟
— توفيق الربيعة (@tfrabiah)December 1, 2020