وزير الصحة: ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟

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أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، انخفاض حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة خلال الفترة الماضية.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: إن تطبيق الاحترازات الصحية ساهم في انخفاض عدد حالات الإنفلونزا الموسمية بالمملكة بأكثر من ٩٨٪ في الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

و طرح وزير الصحة توفيق الربيعة سؤالا على المتابعين قائلا : “ماذا تقترحون أن نغير في عاداتنا بعد الجائحة لتقليل انتقال العدوى؟”.