توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على معظم المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 8 درجات مئوية في تبوك.