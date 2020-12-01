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الملحقية الثقافية في بريطانيا توضح كيفية حصول المبتعثين على العلاج

الملحقية الثقافية في بريطانيا توضح كيفية حصول المبتعثين على العلاج
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت ملحقية المملكة الثقافية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تعميمًا بشأن المرضى الراغبين في الحصول على علاج هناك.

واستعرضت الملحقية، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الخطوات التي يلزم القيام بها للحصول على علاج، وتشمل التسجيل لدى الطبيب العام، والتابع للخدمات الطبية الوطنية NHS.

وأكدت، الملحقية أنه في حال الرغبة للحصول على استشارة أخصائي يلزم الحصول على خطاب تحويل من الطبيب العام والتابع للخدمات البريطانية NHS.

وشددت محلقية المملكة لدى بريطانيا على ضرورة أن يكون علاج المريض في المدينة أو المنطقة التي يسكنها، وألا يسافر لخارجها من أجل الحصول على العلاج.

 

 

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