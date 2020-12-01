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الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة المملكة على عكس النظام الإيراني

الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة المملكة على عكس النظام الإيراني
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، أن إيران تحاول الزج بإسم المملكة في أي أزمة تواجهها، مشيرًا إلى أن الاغتيالات ليست من سياسة المملكة.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران، وربما عندما يحدث -لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضاً”

وأضاف عادل الجبير “الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979”.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير “يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني”.

 

 

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