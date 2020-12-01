«الجمارك» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر (11) وظائف إدارية وتقنية ، شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة، بالمسميات التالية:
- منسق إدارة الرواتب
- معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية
- معماري بنية مؤسسية – الأعمال
- مدير برنامج – وكالة الشؤون الهندسية
- مدير إدارة دعم اللجان
- رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيه – وكالة الشؤون الهندسية
- رئيس قسم المتابعة و التحكم – وكالة الشؤون الهندسية
- رئيس قسم التصاميم – وكالة الشؤون الهندسية
- أمين سر
- أخصائي جمركي
- أخصائي أول إدارة الرواتب
– التخصصات المطلوبة: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، علوم الحاسب، علم المعلومات، الهندسة المعمارية، العمارة والتخطيط، القانون، هندسة المساحة، الهندسة، دبلوم الإدارة الجمركية)
– الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب شرط الوظيفة
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
- إجادة اللغة الإنجليزية – مستوى متوسط فأعلى .
» وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).