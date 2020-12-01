الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجمارك» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر (11) وظائف إدارية وتقنية ، شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة، بالمسميات التالية:

  • منسق إدارة الرواتب
  • معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية
  • معماري بنية مؤسسية – الأعمال
  • مدير برنامج – وكالة الشؤون الهندسية
  • مدير إدارة دعم اللجان
  • رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيه – وكالة الشؤون الهندسية
  • رئيس قسم المتابعة و التحكم – وكالة الشؤون الهندسية
  • رئيس قسم التصاميم – وكالة الشؤون الهندسية
  • أمين سر
  • أخصائي جمركي
  • أخصائي أول إدارة الرواتب

– التخصصات المطلوبة: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، علوم الحاسب، علم المعلومات، الهندسة المعمارية، العمارة والتخطيط، القانون، هندسة المساحة، الهندسة، دبلوم الإدارة الجمركية)

– الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب شرط الوظيفة
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
  • إجادة اللغة الإنجليزية – مستوى متوسط فأعلى .

» وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

«غرفة المدينة» تعلن عن 15 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«غرفة المدينة» تعلن عن 15 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم

«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>