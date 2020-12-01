«الجمارك» تعلن عن 11 وظيفة شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر (11) وظائف إدارية وتقنية ، شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير مع الخبرة، بالمسميات التالية:

منسق إدارة الرواتب

معماري بنية مؤسسية – البنية التحتية

معماري بنية مؤسسية – الأعمال

مدير برنامج – وكالة الشؤون الهندسية

مدير إدارة دعم اللجان

رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافيه – وكالة الشؤون الهندسية

رئيس قسم المتابعة و التحكم – وكالة الشؤون الهندسية

رئيس قسم التصاميم – وكالة الشؤون الهندسية

أمين سر

أخصائي جمركي

أخصائي أول إدارة الرواتب

– التخصصات المطلوبة: إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، علوم الحاسب، علم المعلومات، الهندسة المعمارية، العمارة والتخطيط، القانون، هندسة المساحة، الهندسة، دبلوم الإدارة الجمركية)

– الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب شرط الوظيفة

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

إجادة اللغة الإنجليزية – مستوى متوسط فأعلى .

» وأضافت الجمارك السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).