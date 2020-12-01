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7 أشياء احرص على تجنبها بعد تناول الطعام

7 أشياء احرص على تجنبها بعد تناول الطعام
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تواصل – وكالات:

يحتاج الجسم إلى وجبة طعام متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها لتعمل كافة أجهزته بشكل سليم.

ومن الضروري الحرص على تجنب بعض الأشياء بعد وجبة الطعام، لأنها يمكن أن تعيق عملية الهضم وتقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر المغذية. وفيما يلي مجموعة من هذه الأشياء، بحسب موقع إنتربينير:

1- تناول الفواكه
لا شك في أن الفواكه هي من أفضل المصادر للعناصر الغذائية الأساسية، ولكن عند تناول الفواكه بعد وجبات الطعام، فإنها تحد من امتصاص الغذاء، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ويقلل من القيمة الغذائية للأطعمة.

2- ممارسة الرياضة
أجسامنا مصممة بطريقة معينة، وهناك وقت لكل شيء، وتؤدي ممارسة الرياضة بعد الأكل إلى الكسل وشعور بعدم الراحة في المعدة.

3- التدخين
يختلط النيكوتين الموجود في السجائر بالأكسجين ويؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، و يشكل مركباً مع الهيموجلوبين في الدم، ويعطل إمداد الأكسجين للأجزاء الحيوية من الجسم. كما يؤدي إلى تهيج الأمعاء، ويؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الأمعاء.

4- النوم
يشعر الكثيرون بالنعاس بعد وجبات الطعام مباشرة، وبمجرد أن تأكل وجبة طعام تبدأ عملية الهضم، ويمكن أن يكون النوم عقبة تعيق هذه العملية، ويؤدي إلى عسر في الهضم وانتفاخ في البطن.

5- الاستحمام
ينصح الأطباء بعدم الاستحمام بعد تناول الطعام مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات ومشاكل في الهضم، والأفضل الانتظار ساعتين على الأقل للاستحمام بعد وجبة الطعام.

6- شرب الماء
يلعب الماء دوراً حيوياً في حياتنا، ويعد شرب الماء على فترات منتظمة أمراً ضرورياً للحفاظ على رطوبة الجسم وعمل كافة أجهزته، ولكن شرب الماء بعد تناول وجبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالنفخة وحموضة المعدة.

7- شرب الشاي أو القهوة
يُتبع الكثيرون وجبات الطعام بكوب من الشاي أو القهوة، لكن هذا العادة تمنع امتصاص الحديد من الدم، مما يؤدي للإصابة بفقر الدم وفقدان الشهية وبرودة القدمين والعديد من الاضطرابات الصحية الأخرى.

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