أعضاء بلدي الرياض يقفون على ملاحظات الأهالي في نطاق بلدية «العليا»

تواصل – فريق التحرير:

وقف أعضاء المجلس البلدي بالرياض والمشاركون في جولة بلدي الرياض بالعليا، اليوم الثلاثاء، على ملاحظات الأهالي في حي الازدهار، واستمعوا إلى ملاحظات ومطالب المواطنين.

كما وقف أعضاء بلدي الرياض والمشاركون في جولة بلدي الرياض بالعليا على ملاحظات الأهالي في حي المصيف واستمعوا لشكاوى المواطنين.

وانتقل الأعضاء إلى سوق شمال الرياض للخضار والفاكهة للاطلاع على وضع السوق، كما وقف أعضاء المجلس البلدي على وضع سوق العويس، وبحث شكاوى افتقاره لاشتراطات الأرصفة والمنزلقات المخصصة لذوي الإعاقة.

وخلال الجولة وقف أعضاء بلدي الرياض، والمشاركون في جولة بلدي الرياض بالعليا على وضع سوق الكمبيوتر، واطلعوا على الإجراءات التي تم اتخاذها حيال السوق من زيادة للحملات الرقابية للحد من المخالفات.

شارك في جولة بلدي الرياض بالعليا د.عثمان آل عثمان، ود.عبدالله الحربي أعضاء بلدي الرياض وممثلي الدائرة الرابعة، وأ. إبراهيم العنزي رئيس لجنة العلاقات بالمجلس، ود.عبدالله الداوود، وأ.خليل الصوينع، وأ.هدى الجريسي، وأ.جواهر الصالح أعضاء المجلس، بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه.