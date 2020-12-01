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بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 14 في حادث دهس في ألمانيا

بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 14 في حادث دهس في ألمانيا
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تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا نقلا عن مصادر في الشرطة بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 10 آخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق، 51 عاما، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد، فيما قال شهود عيان إن السائق توجه متعمدا نحو المارة وقام بدهسهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة ودهست المارة.

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