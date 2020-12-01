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متقاعدون يطالبون بتغير موعد صرف المعاش؟ والتأمينات تعلق

متقاعدون يطالبون بتغير موعد صرف المعاش؟ والتأمينات تعلق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يتم صرف المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدماً في أول كل شهر وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث أن المعاش الذي يُصرف أول شهر ديسمبر هو معاش شهر ديسمبر ، والمعاش الذي يُصرف أول شهر يناير هو معاش شهر يناير وهكذا في جميع أشهر العام.

جاء ذلك في رد من التأمينات على مطالب بعض المتقاعدين بتغيير موعد الصرف إلى يوم 26 من كل شهر ميلادي ليتناسب مع فواتير الخدمات كالمياءه والكهرباء وغيرها.

 

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