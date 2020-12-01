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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الأحوال المدنية» توضح آلية وخطوات تسجيل المواليد عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية» توضح آلية وخطوات تسجيل المواليد عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا، عبر خدمة “تسجيل المواليد” على منصة “أبشر”.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن طالب الخدمة يمكنه أن يدخل إلى منصة “أبشر”، ويطلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما عبر العنوان الوطني، من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة المقرات.

وأشارت إلى أن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل هي:

-تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي .

-اختيار من تبويب خدماتي، خدمات .

– اختيار خدمة تسجيل المواليد .

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