بالفيديو.. الإيطالي «أنجلو» مساعد مدرب ضمك يعلن إسلامه.. ويغير اسمه إلى «حسين»

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أشهر الإيطالي أنجلو بوزيتي مساعد مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، إسلامه، بمكتب الدعوة والإرشاد بخميس مشيط.
ونشر رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو للحظة نطق المدرب الإيطالي الشهادتين، وعلق على المقطع قائلاً: “”الحمدلله.. هذا الفوز الحقيقي الإيطالي انجلو (حسين) يعُلن إسلامه”.
الحمدلله …
هذا الفوز الحقيقي!!!!
الايطالي انجلو (حسين) يعلن اسلامه ❤️❤️
شكراً كابتن زكري
شكراً فالح مسفر مدير#المسئوليه_الاجتماعيه#مكتب_الدعوه_والارشاد#خميس_مشيط#ضمكpic.twitter.com/iLNTB7OUyR
— صالح ابونخاع (@salehabunkaah)December 1, 2020