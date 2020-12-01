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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فيديو متداول.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه

فيديو متداول.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو لشاحنتين خلال مطاردة ثعلب في الصحراء.

واستمرا قائدا الشاحنتين في مطادرة الثعلب حتى لحق به أحدهما وقام بدهسه، ثم وثق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل.

واستنكر رواد مواقع التواصل، الواقعة مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليهما وتطبيق العقوبة اللازمة بحقهما.

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