فيديو متداول.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه

07:38

«وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا».. تلاوة للشيخ «بندر بليلة» من صلاة الفجر