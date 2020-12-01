فيديو متداول.. قائدا شاحنتين يطاردان ثعلب في الصحراء وأحدهما يدهسه

تواصل – فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مقطع فيديو لشاحنتين خلال مطاردة ثعلب في الصحراء.
واستمرا قائدا الشاحنتين في مطادرة الثعلب حتى لحق به أحدهما وقام بدهسه، ثم وثق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل.
واستنكر رواد مواقع التواصل، الواقعة مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليهما وتطبيق العقوبة اللازمة بحقهما.
لاحول ولا قوة إلا بالله
وش ذنبه هل يعتقدون انها شجاعة؟
أو ماخذينها تسلية ؟
لكم التعليق#الاجواء_الجميله#طقوس_الشتاء#قافله_الاتحادpic.twitter.com/otAxmMzkX5
— ذيبـ ادقسـ~ ✪ (@_mzn10)November 30, 2020