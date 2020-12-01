الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسات غسيل الكلى

بالفيديو.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسات غسيل الكلى
0

تواصل- فريق التحرير:

حرص المعلم “إبراهيم السبت”، على تقديم دروسه لطلابه، رغم الظروف المرضية التي يمر بها حيث يلقي دروسه للطلاب من داخل غرفة غسل الكلى.

وأكد “السبت”، خلال مداخلته في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الجمع بين غسل الكلى والتدريس أمر متعب إلا أنه حريص على أداء عمله الذي يعتبره واجبا وأمانة يجب أن يؤديها للطلاب.

ولفت إلى أن لديه 12 حصة ويخضع لثلاث جلسات غسل كلى في الأسبوع، لافتا إلى أن مدير مدرسته وزملاءه لم يقصروا في مساعدته.

ولفت إلى أن التعليم عن بُعد ساعد في تهيئة أجواء أفضل للتدريس، حيث مكن المعلم من عرض فيديوهات عن المادة الدراسية لتسهيل وصول المعلومات للطلاب بشكل أسرع، مشيداً بأداء وتفاعل طلابه معه خلال الحصص الدراسية المقدمة عن بعد.

مواد ذات صلة

أبرزها لبس الكمامة.. جامعة بيشة تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

أبرزها لبس الكمامة.. جامعة بيشة تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

وفاة معلم أمام طلابه أثناء تقديم الدروس عبر منصة «مدرستي»

وفاة معلم أمام طلابه أثناء تقديم الدروس عبر منصة «مدرستي»

«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»

«الصحة» تُقدم 7 نصائح مهمة للحفاظ على عيون الأطفال خلال «الدراسة عن بعد»

«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)

«الخثلان» يوضح فوائد متابعة وتلقي الدروس عن بعد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة