يعالج السكري وأمراض القلب.. فوائد مُذهلة لتناول «الباذنجان» يومياً

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يعد الباذنجان من الأغذية التي لها دور كبير في علاج بعض الأمراض والوقاية من أمراض أخرى وهو ما يجعل تناوله يؤثر إيجابا على الصحة العامة للجسم، خاصة عندما يجري ذلك بصورة منتظمة مع الوجبات الأساسية.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” يمكن أن يساهم الباذنجان في علاج داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية إضافة إلى دوره في تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، وعلاج فقر الدم.

ويعد الباذنجان من الخضروات المفيدة للصحة ويتم تناوله منفردا أو ضمن العديد من الوجبات الغذائية، حيث يتم طهيه وتحضيره بأساليب عديدة يكون لها تأثير في فاعلية مضادات الأكسدة.

ويحتوي الباذنجان على العديد من الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والفيتامينات مثل (سي – بي1 – بي 6 – فيتامين ك) إضافة إلى حمض الفوليك والثيامين والنياسين والمعادن مثل البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس.

كما يحتوي الباذنجان على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي لها دور كبير في محاربة العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

ويمكن إعداد الباذنجان بالعديد من الطرق أفضلها السلق والشوي مع إضافة الليمون والخل والقليل من الملح والثوم والجرجير وزيت الزيتون، بينما ينصح الخبراء بالابتعاد قدر الإمكان عن الباذنجان المقلي لأنه يساهم في زيادة الوزن.