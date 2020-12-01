بالفيديو.. أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة على الرياض

تواصل – فريق التحرير :
هطلت اليوم أمطار متوسطة على الرياض مصحوبة برياح نشطة.
ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجواء الرياض بعد هطول الأمطار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق من بينها أجزاء من مناطق الرياض الشرقية .
#الأجواء_الجميلة#الرياض_الانpic.twitter.com/h2EJ7fyndC
— سناء التوحيد (@M1nl_0)December 1, 2020
#الرياض#الرياض_الان#امطار_الرياض
مباشر
مطرنا بفضل الله ورحمتهpic.twitter.com/u4dfVnfZfh
— سامي البليهد (@samialblihed)December 1, 2020
اللهم اجعلها امطار خير وبركة#الرياض_الانpic.twitter.com/jyZMV0uY2X
— ABO HATEEM ASC❤️🦅 (@tarek_aleussawi)December 1, 2020