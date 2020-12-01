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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة على الرياض

بالفيديو.. أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة على الرياض
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تواصل – فريق التحرير :

هطلت اليوم أمطار متوسطة على الرياض مصحوبة برياح نشطة.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجواء الرياض بعد هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق من بينها أجزاء من مناطق الرياض الشرقية .

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