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غداً.. الإعلان عن الموعد المحدد لرفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة

غداً.. الإعلان عن الموعد المحدد لرفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة
جواز السفر السعودي
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تواصل- فريق التحرير:

من المنتظر أن يُعلن غداً الأربعاء، الموعد المحدد لرفع تعليق سفر المواطنين خارج المملكة، والمُقرر له الأول من شهر يناير المقبل، وفق الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا، -حسبما ذكرت قناة “الإخبارية”-.

يأتي ذلك بعد 10 أشهر من القيد على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، حيث أكدت وزارة الداخلية في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق قبل 30 يوماً من تاريخ الأول من يناير العام المقبل.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن وزارة الصحة يمكنها الرفع بالطلب ووضع الاشتراطات الصحية والوقائية على المسافرين في المطارات والموانئ والمحطات.

 

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