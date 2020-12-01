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«الصحة» تحذر من مرض خطير يصيب آلاف الرجال سنوياً

«الصحة» تحذر من مرض خطير يصيب آلاف الرجال سنوياً
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة: إن مرض سرطان البروستاتا يصيب 190 ألف رجل سنوياً على مستوى العالم.

الأعراض

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن أعراض هذا المرض صعوبة في بدء التبول، وضعف أو توقف التبول، وكثرة التبول في الليل وألم أو حرقان أو دم أو سائل منوي في التبول، بجانب ألم أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض وألم في القذف.

العلاج

وأشارت إلى أن هناك عدة طرق علاجية من خلال المراقبة الدقيقة لنمو الخلايا السرطانية، والجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاج بالتبريد والعلاج الكيماوي.

كما يمكن الشفاء بالعلاج البيولوجي والموجات فوق الصوتية عالية الكثافة والعلاج بالهرمونات -بإذن الله-.

الوقاية

وحول طرق الوقاية، شددت الصحة على ضرورة الالتزام بممارسة الرياضة وعدم التدخين والتغذية الصحية وتناول الدهون الصحية والتقليل من اللحوم الحمراء.

وأكدت أنه يجب زيارة الطبيب عند وجود عوامل الخطورة التالية: التقدم في العمر، التاريخ العائلي، السمنة.

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