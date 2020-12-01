«المسند» يوضح أعلى وأقل درجة حرارة مُسجلة بمناطق المملكة

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كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن المناطق التي سجلت أقل درجة حرارة خلال فترة الفجر وأعلى درجة حرارة أمس في المملكة.

وأوضح المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن “عرفات” سجلت أعلى درجة حرارة أمس، بتسجيلها 35 درجة مئوية تليها جازان بـ33 درجة مئوية.

وأضاف أن القريات سجلت أقل درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية خلال فترة الفجر، موضحاً أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح من 20 إلى 24 درجة مئوية.

وأشار “المسند” إلى أن اليوم (الثلاثاء) يوافق اليوم السابع للحالة المطرية “سقيا”، متوقعاً أن تعاود الحالة نشاطها، بحيث تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية وشرقي حائل، والباحة، وعسير، وجازان وجنوبي مكة المكرمة.