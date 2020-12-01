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اليمن.. مقتل 190 شخصاً بـ«ألغام» الحوثيين و385 حالة تشويه وإعاقة (فيديو)

اليمن.. مقتل 190 شخصاً بـ«ألغام» الحوثيين و385 حالة تشويه وإعاقة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أودت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بحياة 190 شخصاً وتسببت في 385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، حتى نهاية العام الماضي.

وكشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، عن سقوط ” 190 قتيلا و385 حالة جرح وتشويه وإعاقة، إضافة إلى 78 حالة تدمير للمركبات، ونحو 165 حالة أضرار نفسية لحقت بأقارب وأسر الضحايا، حتى نهاية العام الماضي.

 

 

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