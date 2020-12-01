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مصادر: «الشؤون البلدية» تعتزم إطلاق نظام جديد لإصدار رخص البناء الفورية

مصادر: «الشؤون البلدية» تعتزم إطلاق نظام جديد لإصدار رخص البناء الفورية
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتزم تطبيق نظام «بلدي» الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، على أن يكون النظام موحداً على مستوى المملكة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن، ويمتاز بإصدار رخص إنشاء فورية من المكتب المختص في اليوم نفسه بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة، مع إلغاء دور شركة الكهرباء في إصدار الرخصة.

وأكدت المصادر أن المكتب المختص  لدى وزارة الشؤون البلدية مؤهل لإصدار رخص البناء في جميع مدن المملكة، وحصر العلاقة التعاقدية في استخراج الرخصة بين المكتب والمواطن فقط دون وجود طرف ثالث.

وحدد النظام الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية، إذ يصبح المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الرخصة والمخطط بتطبيق كود البناء السعودي، إضافة إلى تعهده بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على مخالفة كود البناء السعودي في التصميم.

وفي حال وجود أنظمة خاصة لمنطقة معينة يجب الرجوع للأمانة التابعة للمنطقة. ويتضمن النظام الجديد لإصدار رخص البناء أنه في حال إصرار المالك على مخالفة المخطط المعتمد يلتزم المكتب بإيقاف الإشراف، ورفع تقرير بالمخالفة للبلدية، وفي حال تجاهل المكتب للمخالفات في التنفيذ يعرض للمساءلة وتحمل الغرامات التي قد تصل إلى إيقاف المكتب.

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