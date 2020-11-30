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«تقويم التعليم»: 125 مقر لإجراء «الاختبارات المحوسبة».. في هذه المجالات

«تقويم التعليم»: 125 مقر لإجراء «الاختبارات المحوسبة».. في هذه المجالات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أن الاختبارات التي تقدم خلال المقرات المحوسبة هي اختبار القدرات العامة، واختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية، والاختبار التحصيلي الدراسي، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، واختبار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واختبارات وزارة العمل، واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واختبار الهيئة السعودية للمهندسين، وغيرها من الاختبارات.

وأعلنت الهيئة عن افتتاح مقر جديد للاختبارات المحوسبة بمحافظة عفيف وبدء تطبيق الاختبارات المحوسبة فيه للمستفيدين والمستفيدات، مشيرة إلى أن افتتاح المقر يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي بتطبيق الاختبارات المحوسبة، وذلك من خلال مراكز ثابتة ودائمة تقدم الخدمة يوميًّا، ويُعدُّ هذا المقر رقم 104 من المقرات التي يتم خلالها تطبيق اختبارات الهيئة داخل المملكة.

وأضافت أنها تتيح للمستفيدين والمستفيدات إجراء اختباراتها من خارج المملكة في عدد من المقرات التي وصل عددها إلى 21 مقراً في مختلف دول العالم وبذلك يصل عدد المقرات المجهزة للاختبارات داخل وخارج المملكة 125 مقراً.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن هذه المقرات تتميز بتلبية رغبات المستفيدين من حيث جعل الاختبار متاحًا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار.

 

 

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