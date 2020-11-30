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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

%400 نمو مبيعات نقاط البيع باستخدام الجوال في المملكة

%400 نمو مبيعات نقاط البيع باستخدام الجوال في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات البنك المركزي لشهر أكتوبر نمو مبيعات نقاط البيع باستخدام الجوال بنسبة 396.4 % بما يعادل 5.184.093 ألفا حيث بلغت 6.491.951 ألف ريال في أكتوبرالماضي مقارنة بنحو 1.307.858 في أكتوبر 2019.

وحققت مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات ارتفاعا بنحو 108.12 % على أساس سنوي إلى مستوى 21.852.136 ألف ريال في أكتوبر الماضي مقارنة مع 10.499.716 في الشهر المماثل من 2019.

وعلى صعيد العمليات، فقد بلغ إجمالي عدد العمليات خلال أكتوبر الماضي 313.552.990 ألف عملية منها باستخدام البطاقات 206.292.625 ألف عملية مقابل 193.887.534 مليون في سبتمبر، فيما بلغ عدد العمليات باستخدام الجوال 81.531.234 ألفا في أكتوبر الماضي مقابل 72.212.227 مليون في سبتمبر 2020، بحسب” الوطن”.

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