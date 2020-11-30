%400 نمو مبيعات نقاط البيع باستخدام الجوال في المملكة

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أظهرت بيانات البنك المركزي لشهر أكتوبر نمو مبيعات نقاط البيع باستخدام الجوال بنسبة 396.4 % بما يعادل 5.184.093 ألفا حيث بلغت 6.491.951 ألف ريال في أكتوبرالماضي مقارنة بنحو 1.307.858 في أكتوبر 2019.

وحققت مبيعات نقاط البيع باستخدام البطاقات ارتفاعا بنحو 108.12 % على أساس سنوي إلى مستوى 21.852.136 ألف ريال في أكتوبر الماضي مقارنة مع 10.499.716 في الشهر المماثل من 2019.

وعلى صعيد العمليات، فقد بلغ إجمالي عدد العمليات خلال أكتوبر الماضي 313.552.990 ألف عملية منها باستخدام البطاقات 206.292.625 ألف عملية مقابل 193.887.534 مليون في سبتمبر، فيما بلغ عدد العمليات باستخدام الجوال 81.531.234 ألفا في أكتوبر الماضي مقابل 72.212.227 مليون في سبتمبر 2020، بحسب” الوطن”.