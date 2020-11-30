خلال حفل تكريم أصدقاء «بلدي الرياض».. الأستاذ خالد العريدي : جميع سكان مدينة الرياض هم أصدقاء للمجلس البلدي

تواصل – فريق التحرير:

أكد الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بالرياض أن المجلس هو صوت المواطن ومن أهم اولوياته التواصل مع المواطنين، وذلك خلال حفل تكريم أصدقاء المجلس البلدي المتفاعلين مع أنشطته وبرامجه، مُشيرًا إلى أن هذا الحفل يؤكد الصلة الوثيقة بين المجلس والمواطن للإرتقاء بما يُقدم وتفعيلًا لدور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية.

وتابع، “العريدي” خلال مقابلة له مع قناة المجد الفضائية، أن برنامج أصدقاء المجلس البلدي تم تدشينه قبل 3 سنوات تأكيدًا للدور الذي يقوم به المجلس للوصول إلى المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، حيث تم تكريم عدد من المواطنين وفق معايير محددة تركزت في المشاركة الفاعلة بالبرامج والأنشطة والجولات الميدانية واللقاءات المباشرة وورش العمل التي نظمها المجلس خلال الفترة الماضية.

واختتم “رئيس المجلس البلدي” حديثه شاكرًا جهود أصدقاء المجلس المكرمين، مؤكدًا اعتزازه وأعضاء المجلس كافة بالشراكة معهم للرقي بالخدمات المقدمة بمدينة الرياض، مُضيفًا: نحن نعتبر جميع سكان مدينة الرياض هم أصدقاء المجلس البلدي، مًقدمًا دعوة مفتوحة للجميع بالمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس.

وكان المجلس البلدي بالرياض قد نظّم مؤخرًا حفلاً تكريميًّا لأصدقاء المجلس البلدي المتفاعلين مع أنشطة المجلس وبرامجه، والبالغ عددهم 42 صديقًا للمجلس، ضمن توجهه الرامي إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية بمسرح إدارة التشغيل والصيانة، بحضور رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مسؤولي أمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى المواطنين المكرمين من أصدقاء المجلس البلدي.