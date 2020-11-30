لحماية الرأس والعنق.. «المرور» يوضح طريقة ضبط مساند المقاعد في المركبة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح، أثناء القيادة.

وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح يساهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف”.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور على إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله طريقة ضبط مساند الرأس بالطريقة الصحيحة.