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مواطن يوثّق مجموعة من «الضباع المفترسة» أمام منزله.. وهكذا تعاملت «الحياة الفطرية» معها

مواطن يوثّق مجموعة من «الضباع المفترسة» أمام منزله.. وهكذا تعاملت «الحياة الفطرية» معها
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تواصل – فريق التحرير:

رصد أحد المواطنين وجود 3 من الضباع المفترسة أمام منزله بمنطقة نجران، حيث سجّلت كاميرات منزله تجول الضباع مساء يوم الخميس الماضي، بحي رجلاء وسط المدينة.

ووفقًا للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقد تم تكليف فريق مختص من مركز الإيواء للتوجه لمنطقة نجران ومحاولة إمساك الحيوانات لنقلها إلى مكان بعيد عن التجمعات السكانية حسب ما هو متبع في البلاغات المشابهة.

وأكّد المركز الوطني بأنه لا يقوم بقتل أي كائن حي فطري داخل التجمعات السكنية وإنما يتم الإمساك بها ونقلها إلى مناطق بعيدة أو تُنقل إلى مراكز الإيواء التابعة للمركز، بحسب”الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن مشاهدة الضباع ليست المرة الأولى وإنما تكرر المشهد قبل ما يقارب 7 أشهر، في منازل أخرى قريبة من منزله، بحسب ما أفاد به المواطن.

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