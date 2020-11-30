«تعليم الرياض» يدعو الطلاب والطالبات إلى المشاركة في جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس إلى حث وتشجيع طلاب وطالبات التربية الخاصة على المشاركة في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الخامسة والعشرين، المقرر إقامتها في مكة المكرمة.

ونوّه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنَّام بأهمية الجائزة ومكانتها وتأثيرها الإيجابي في سلوك وتفكير أبنائنا الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة لحفظ كتاب الله الكريم وتلاوته، مشيراً إلى شروط القبول المتاح الاطلاع عليها في موقع الجائزة، إذ ينبغي تعبئة استمارة الترشيح عبر الرابطمن هنا وإرسالها عبر البريد الإلكتروني quran@dca.org.sa ، لافتًا الانتباه إلى أنَّ آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو 15 من جمادى الآخرة 1442هــ .