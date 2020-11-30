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«متحدث التجارة» يحذر من متاجر إلكترونية وهمية عبر «واتساب أعمال»

«متحدث التجارة» يحذر من متاجر إلكترونية وهمية عبر «واتساب أعمال»
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تواصل –  فريق التحرير:

حذر عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، اليوم الاثنين، المستهلكين من المتاجر الإلكترونية الوهمية.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “‏بعض المستهلكين يثقون عندما يشاهدون (واتساب أعمال) يمارس البيع الإلكتروني، ويحولون مبالغ مالية لأصحابها” .

وشدد متحدث التجارة على أهمية التأكد من هوية الأرقام وأنها تابعة لمتاجر إلكترونية موثوقة ولديها سجل تجاري أو مسجلة بمعروف.

وأكد الحسين أن التعامل مع أرقام (واتساب أعمال) دون التثبت من أصحابها قد يعرض المستهلكين للنصب والاحتيال.

 

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