الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على تقنية «مفتاح الأمان» لضمان حماية حساباتك وبياناتك (فيديو)

تعرف على تقنية «مفتاح الأمان» لضمان حماية حساباتك وبياناتك (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله ماهية تقنية مفتاح الأمان الذي يضمن توفير الحماية اللازمة للحسابات الخاصة بالمستخدم وبياناته.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “مستقبلاً قد يلزمك عند دخول حساباتك على الإنترنت وجود “مفتاح” معك مثل مفتاح السيارة لإكمال الدخول!”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “وهذا الأمر بدأ ينتشر اليوم عن طريقة “مفتاح الأمان” الذي تستطيع استخدامه اليوم لزيادة أمان حساباتك!”.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن مفتاح الأمان يوفر طبقة حماية مضاعفة لحسابات المستخدم وبدأت كبريات الشركات في اعتماد هذه التقنية لحماية بيانات العملاء والمستخدمين.

 

مواد ذات صلة

شاهد .. طريقة بسيطة للحفاظ على تنسيق ملفاتك المرسلة بصيغة «وورد»

شاهد .. طريقة بسيطة للحفاظ على تنسيق ملفاتك المرسلة بصيغة «وورد»

طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو)

طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو)

«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

طريقة تنسيق وترتيب صفوف جداول الوورد باحترافية (فيديو)

طريقة تنسيق وترتيب صفوف جداول الوورد باحترافية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>