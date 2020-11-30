الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النمر» يحذر من تصرف خاطئ حال الشعور بآلام عرق النّسا

«النمر» يحذر من تصرف خاطئ حال الشعور بآلام عرق النّسا
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تصرف خاطئ حال الشعور بآلام عرق النّسا، مع ارتفاع الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: “تصرف خاطئ: مريض يعاني ألم شديد بسبب عِرق النّسا sciatica ويتأوه من الألم وضغطه ١٨٠ على ١٠٠.. وليس لديه ضغط مسبقاً.. فأعطاه الطبيب دواء للضغط ولم يعالج ألم عرق النّسا “.

وأضاف النمر “الصحيح.. تعطي دواء للتحكم بألم تاثير الديسك على الأعصاب وينزل الضغط تلقائياً”.

 

مواد ذات صلة

4 فيتامينات ومعادن مهمة لـ«كبار السن»

4 فيتامينات ومعادن مهمة لـ«كبار السن»

دراسة طبية: الطهو على «الحطب» يُعرضك لاضطرابات صحية خطيرة

دراسة طبية: الطهو على «الحطب» يُعرضك لاضطرابات صحية خطيرة

طبيب يُحذر مرضى السكري من تناول 4 فواكه.. ويُقدم البدائل

طبيب يُحذر مرضى السكري من تناول 4 فواكه.. ويُقدم البدائل

استشاري: لا تشربوا «الشاهي المر» بعد الوجبات الدسمة لهذه الأسباب

استشاري: لا تشربوا «الشاهي المر» بعد الوجبات الدسمة لهذه الأسباب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>