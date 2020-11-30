«النمر» يحذر من تصرف خاطئ حال الشعور بآلام عرق النّسا

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تصرف خاطئ حال الشعور بآلام عرق النّسا، مع ارتفاع الضغط.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: “تصرف خاطئ: مريض يعاني ألم شديد بسبب عِرق النّسا sciatica ويتأوه من الألم وضغطه ١٨٠ على ١٠٠.. وليس لديه ضغط مسبقاً.. فأعطاه الطبيب دواء للضغط ولم يعالج ألم عرق النّسا “.

وأضاف النمر “الصحيح.. تعطي دواء للتحكم بألم تاثير الديسك على الأعصاب وينزل الضغط تلقائياً”.