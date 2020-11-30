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لقاحات «كورونا» تُعمّق خسائر الذهب بنحو 18 دولارًا للأوقية

لقاحات «كورونا» تُعمّق خسائر الذهب بنحو 18 دولارًا للأوقية
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تواصل – وكالات: 

عمقت أسعار الذهب من تراجعها لنحو 18 دولارًا خلال التعاملات، كما وصلت خسائر الفضة لنحو 2.5% وسط مكاسب الأسهم ورغم ضعف الدولار.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1% ما يعادل نحو 18 دولارًا ليصل إلى 1770.50 دولار للأوقية، في تمام الساعة 5:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبط سعر التسليم الفوري بنحو 0.8% إلى 1773.07 دولار للأوقية، فيما شهدت عقود الفضة تسليم مارس انخفاضًا بنحو 2.5% إلى 22.08 دولار للأوقية.

وتأتي خسائر المعدن النفيس بالتزامن مع إعلان فاعلية اللقاحات المحتملة لوباء “كورونا”، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من عدم اليقين الاقتصادي.

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