الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. أمطار  غزيرة وجريان للأودية بـ«شقراء»

شاهد.. أمطار  غزيرة وجريان للأودية بـ«شقراء»
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على شقراء ظهر اليوم الاثنين 15/4/1442 هـ.

وأظهر المقطع جريان الأودية والشعاب في شقراء جراء هطول الأمطار الغزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع أن تعاود الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل ومرتفعات المدينة المنورة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن الضباب على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة.

مواد ذات صلة

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة حتى صباح الغد على 10 مناطق

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة حتى صباح الغد على 10 مناطق

«الحصيني» يتوقع: استمرار الحالة المطرية «سقيا» حتى غدٍ الاثنين على عدة مناطق

«الحصيني» يتوقع: استمرار الحالة المطرية «سقيا» حتى غدٍ الاثنين على عدة مناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث

«الأرصاد» تتوقع: أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي القنفذة والليث

«الحصيني» يتوقع حالة مطرية جديدة تبدأ الاثنين المقبل

«الحصيني» يتوقع حالة مطرية جديدة تبدأ الاثنين المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>