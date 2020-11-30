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تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم

تعرّف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسة «تداول» اليوم
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وفيبكو، ووفرة، ومجموعة الحكير، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، وسيسكو، وريدان، وأميانتيت، واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.20%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وريدان، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وريدان، والأسماك، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 433.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19487.11 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.

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