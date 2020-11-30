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«مرور الطائف» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبة بسرعة عالية مُعرضاً حياة الآخرين للخطر

«مرور الطائف» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبة بسرعة عالية مُعرضاً حياة الآخرين للخطر
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تواصل – فريق التحرير :

ضبطت الإدارة العامة لمرور محافظة الطائف، قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .

وكان حساب المرور السعودي قد وجه نصائح مهمة لقائدي المركبات عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي.

وقال عبر الحساب الرسمي في “تويتر” : “عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي:

• القيادة بسرعة الطريق السريع

• إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة

• التأكد من خلو المسار قبل الدخول

• إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي

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