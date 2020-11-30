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«فهد الطبية»: 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسبب «التدخين»

«فهد الطبية»: 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسبب «التدخين»
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، أن 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسبب التدخين، موضحة أن النسبة المتبقية تعود إلى حدوث التهاب سابق للرئة أو الإصابة بالربو.

وأبانت أن من أعراض الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن: الانقطاع في النفس، وسعالا يوميا ينتج عنه (بلغم)، والصفير، والتهابات متكررة في الجهاز التنفسي.

وحول النسبة الأكبر المعرضة للإصابة ، أشارت إلى أن كلا الجنسين، عرضة للإصابة بأحد أمراض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة من تخطوا سن الأربعين.

فيما حذرت من أن الذين يعانون الانسداد الرئوي المزمن، أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، وسرطان الرئة، وحالات مرضية أخرى.

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