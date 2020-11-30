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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم

«حرس الحدود» تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. موعد ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، وترغب في التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين (رجال).

 وأوضحت أنه سيتم فتح باب التقديم عليها إلكترونيًّا من يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ حتى نهاية يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ؛ من خلال الرابط التالي:(هنا)

 واشترطت في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا

 ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج، وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة للوظيفة، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبارًا عمليًّا

 وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود أنه سوف يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة

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