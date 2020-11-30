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دور فعال خلال جائحة «كورونا».. 3 سنوات على إطلاق أول منصة تأمين في المملكة «تأميني»

دور فعال خلال جائحة «كورونا».. 3 سنوات على إطلاق أول منصة تأمين في المملكة «تأميني»
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تواصل – فريق التحرير :

يصادف شهر نوفمبر لهذا العام تاريخ مرور ثلاث سنوات على إطلاق أول منصة تأمين إلكتروني في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر 2017م، وهي منصة ذات دور فعال في قطاع التأمين، تحظى باعتماد ودعم مباشر من مؤسسة النقد السعودي، بهدف مواكبة رؤية 2030، وتعزيزا لثقافة الرقمنة في المملكة.

تسهيل تجربة التأمين

ومنذ إطلاقها تجلى دورها في تسهيل تجربة التأمين ، بدءاً بعملیة شراء وثائق التأمین للعميل حيث بإمكانه مقارنة عروض شركات التأمین الأخرى بتنوع خياراتها بتواجد أكثر من عشرين شركة تأمین في مكان واحد، وذلك من شأنه تسهيل عملية اختیار الوثیقة المناسبة للعميل من عدة نواحي أبرزها ما يتعلق بالسعر المناسب، وتسهيل آلية الدفع اونلاين (الكترونياً) .

وخلال دقائق تصل للعميل رسالة من المرور بتسجیل تأمین المركبة وربطها بنظام أبشر ونجم. تأميني غيّر مفاهيم التأمين، وليس الهدف منه توفير أرخص سعر لتأمين المركبة بل لمن يبحث عن تجربة تأمين سهلة ومريحة بحيث يمكن إدارة جميع مركبات العائلة من حساب واحد لتوفير الوقت والجهد.

دور فعال ومؤثر خلال الجائحة

وظهر دور المنصة بشكل فاعل ومؤثر خلال جائحة كورونا ” أوقات منع التجول” لتصبح المنصة أحد أفضل وأهم الخيارات المتاحة للمستفيد بإطلاقها شعار (التأمين يجيك وانت في بيتك) و(أمّن سيارتك أونلاين بخمس دقايق بس) ! .

كما تمكنت من ترسيخ مكانتها في المجتمع واختصار مزيدا من الوقت والجهد بتمكين مستفيديها من الاستغناء عن المعاملات الورقیة، حيث أصبح متاحا تسجيلها الكترونيا (أون لاين).

سهولة الاستخدام

ومن المميزات التي تحظى بها ” منصة تأميني ” سهولة استخدامها، والربط الفوري للوثيقة مع نظام أبشر، ونجم لخدمات التأمين، والإدارة العامة للمرور، وإضافة التأمین الطبي للكوادر البشرية للمنشآت الصغیرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير خدمة مميزة للعملاء وبجودة عالية من خلال تمكين فریق فني وقانوني متكامل مستعد للمساعدة سواءاً بعد البیع، أو في حال احتیاج استشارة عند وقوع حادث مروري لا سمح الله.

شركات مسجلة في المنصة

كما تعمل على خدمة عملاءها من خلال عدة شركات مسجلة في المنصة، وتعد هذه الشركات أحد أهم شركاء نجاحها، كشركة ” التعاونیة للتأمین التعاوني” و”المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني” و”تكافل الراجحي للتأمین” و” الشركة الوطنیة للتأمین” و”الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني” و “شركة المتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوني” و”الشركة المتحدة للتأمین التعاوني” و “الدرع العربي للتأمین و “ولاء للتأمین التعاون” و “التأمین العربیة التعاونیة” و “شركة سلامة للتأمین التعاوني” وشركة اتحاد الخلیج للتأمین التعاوني” و “ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني” و “شركة الصقر للتأمین”
و “سولیدرتي السعودیة للتكافل” و”أكسا للتأمین التعاوني و “الاتحاد للتأمین التعاوني” و “الشركة الأهلیة للتأمین التعاوني”و “شركة الإنماء طوكیو مارین” و ” ملاذ للتأمین وإعادة التأمین التعاوني” .

ويمكن زيارة موقع تأميني من خلال هذا الرابطwww.tameeni.com، أو متابعة صفحاتهم في السوشيال ميديا على :tameeniksa@.

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