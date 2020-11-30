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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد .. شاحنة تسير بـ«إطار تالف» على طريق سريع بالرياض

شاهد .. شاحنة تسير بـ«إطار تالف» على طريق سريع بالرياض
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاحنة تسير بإطار ممزق على طريق سريع بالرياض.

وأظهر الفيديو قائد الشاحنة وهو يسير بها بسرعة كبيرة وسط السيارات بالرغم من تلف أحد الإطارات.

وطالب متداولو الفيديو بسرعة القبض على السائق ومعاقبته، كون الأمر الذي أقدم عليه في غاية الخطورة وقد يتسبب في كارثة.

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