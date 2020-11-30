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«أمن الطرق»: ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين لارتكابهم مخالفة بيع الحطب المحلي

«أمن الطرق»: ضبط 45 مواطناً و7 مقيمين لارتكابهم مخالفة بيع الحطب المحلي
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق ( الرياض، مكة، المدينة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران،عسير، الباحة وجازان ) 45 مواطناً، وسبعة مقيمين ( سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي )، و ( 181 ) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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