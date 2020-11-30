«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة حتى صباح الغد على 10 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض المناطق في المملكة -بمشيئة الله- أمطاراً متفاوتة خلال الـ36 ساعة المقبلة.

وأضاف عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن تلك الأجواء مستمرة من اليوم الإثنين، وحتى صباح يوم غد الثلاثاء وستكون الأمطار حينها متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

وأوضح أن تلك الأجواء الماطرة تكون على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والمنطقة الشرقية، وشرق منطقة الحدود الشمالية، وجنوب مكة المكرمة وشرقها، وشرق المدينة المنورة.