«أرامكو» تبدأ توزيع 70 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن الربع الثالث من العام الجاري

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بدأت شركة “أرامكو السعودية” اليوم الاثنين ، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020.

وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيكون بواقع 0.352 ريال للسهم للمستحقين بتاريخ 9 نوفمبر2020، والمقيدون لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكان تاريخ الأحقية في التوزيعات يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.