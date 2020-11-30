الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أرامكو» تبدأ توزيع 70 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن الربع الثالث من العام الجاري

«أرامكو» تبدأ توزيع 70 مليار ريال كأرباح على المساهمين عن الربع الثالث من العام الجاري
0

تواصل – فريق التحرير :

بدأت شركة “أرامكو السعودية” اليوم الاثنين ، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2020.

وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيكون بواقع 0.352 ريال للسهم للمستحقين بتاريخ 9 نوفمبر2020، والمقيدون لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكان تاريخ الأحقية في التوزيعات يوم 9 نوفمبر 2020، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

مواد ذات صلة

وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

«أرامكو» تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «مستودع جدة».. والحريق الناجم عنه؟

«أرامكو» تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على «مستودع جدة».. والحريق الناجم عنه؟

«أرامكو» تعلن صدور حكم لمصلحتها برفض دعوى ورثة «القرقني» للمطالبة بـ67 مليار ريال

«أرامكو» تعلن صدور حكم لمصلحتها برفض دعوى ورثة «القرقني» للمطالبة بـ67 مليار ريال

«أرامكو» تعتمد استراتيجية جديدة للمقاولات في المشاريع القائمة بقطاعي النفط والغاز

«أرامكو» تعتمد استراتيجية جديدة للمقاولات في المشاريع القائمة بقطاعي النفط والغاز

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>