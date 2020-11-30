أفضل الهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد» في 2020

تواصل – فريق التحرير :

تعتبر الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد جيدة جدًا من حيث اللميزات وكذلك الأسعار ، حيث يوفر أندرويد تجربة مماثلة عبر العديد من طرازات الهواتف مع السماح بتحديد أولويات الميزات التي تهمك كثيرًا.

ويبدأ سعر هواتف أندرويد الرئيسية الأكثر تميزًا من 899 دولارًا، حيث تقدم أدق الشاشات والتصوير الأكثر احترافًا والميزات المتطورة مثل الشحن اللاسلكي العكسي وشاشات 120 هرتز.

وفيما يلي أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها حاليًا:

Google Pixel 4a

يعتبر أفضل هاتف يعمل بنظام أندرويد كما أنه أيضًا أحد أكثر الهواتف ذات الأسعار المعقولة، ويمتلك شاشة أوليد 5.81 بوصة ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع معالج Snapdragon 730G .

وقد يكون من المفاجئ أن يكون هاتف Pixel 4a متوسط المدى من غوغل على رأس القائمة لأفضل هواتف أندرويد، ولكن نظرًا لسعره البالغ 349 دولارًا فقط، يعد Pixel 4a هاتفًا ذكيًا متكاملًا.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

يعتبر من أفضل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، ويمتلك شاشة أموليد مقاس 6.9 بوصة ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 مع معالج Snapdragon 865 Plus .

ويعتبر Galaxy Note 20 Ultra أفضل هاتف يعمل بنظام أندرويد للراغبين في دفع سعر أعلى؛ لأن هذا الجهاز أكثر من مجرد هاتف، حيث يعتبر أداة قوية لتدوين الملاحظات مع الكثير من ترقيات S Pen ويمتلك كاميرا احترافية مع مستشعر 108 ميجابكسل، كما يعتبر وحدة تحكم ألعاب صغيرة لها القدرة على بث ألعاب Xbox.

OnePlus 8 Pro

يمتلك شاشة أوليد مقاس 6.78 بوصة مع وحدة معالجة مركزية Snapdragon 865، ويمتلك شاشة ساطعة 120 هرتز. عمر بطاريته طويل وذو أداء قوي ويتمتع بشحن سلكي ولاسلكي سريع للغاية.

وبالرغم من أنه يعد أحد أغلى الهواتف التي صنعها OnePlus على الإطلاق، حيث يبلغ سعره 899 دولارًا، إلا أنه أفضل هاتف أندرويد رائد؛ لأنه يمتلك أكبر عدد ممكن من الميزات المتطورة.

Samsung Galaxy S20 Plus

يمتلك شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ووحدة المعالجة المركزية Snapdragon 865، ويمتلك شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ببطارية تدوم طويلاً وكاميرات مذهلة ويباع بسعر 1199 دولارًا.

وبسبب سعره باهظ الثمن، سيكون S20 Plus بعيدًا عن متناول معظم الراغبين في شرائه.

Moto G Power

يمتلك شاشة LCD مقاس 6.4 بوصة مع وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 665، وإذا كنت من هؤلاء الذين يهتمون بسعة البطارية أكثر شيء، يمتلك الجهاز بطارية استمرت لمدة 16 ساعة و 10 دقائق في اختبارات الأداء، ويعتبر خيارًا جيدًا بالنسبة للسعر الأقل من 300 دولار.