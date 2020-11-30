الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ريدمي» تطلق ساعة ذكية مع بطارية تدوم لـ7 أيام.. تعرّف على سعرها

«ريدمي» تطلق ساعة ذكية مع بطارية تدوم لـ7 أيام.. تعرّف على سعرها
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت ريدمي التابعة للشركة الصينية “شاومي” إطلاقها أول ساعة ذكية لها في السوق الصيني بميزانية متواضعة مناسبة لمواصفتها، بسعر 45 دولار أمريكي.

جاءت الساعة التي حملت اسمRedmi Watchبتصميم جذاب بشاشة مربعة قياس 1.4 بوصة مع حواف منحية وزر وحيد على حافتها اليمنى للقيام ببعض المهام؛ بينما باقي الوظائف والإعدادت سيتم التحكم بها عبر الشاشة والتطبيق الملحقMi Fitالمنصب على الهواتف المقترنة بها.

ومن الميزات التي توفرهاRedmi Watchدعم تقنيةNFCوبلوتوث 5.0 ومقاومة الماء لعمق 50 سم ومراقبة معدل ضربات القلب. على مستوى البطارية تزعم شاومي أن الساعة تمكث لمدة 7 أيام على الشحنة الواحدة في الاستخدام الطبيعي وتصل إلى 12 يوم عند اللجوء لوضع موفر الطاقة.

وستتوفر ساعة ريدمي في السوق الصيني في 1 ديسمبر المقبل بالألوان الأزرق والأبيض والأسود وتدرجات الأزرق بسعر 45 دولار أمريكي كما أسلفنا؛ مع توقع ضئيل أن يتم طرحها في الأسواق العالمية الأخرى خلال الفترة القادمة.

 

مواد ذات صلة

«شاومي» تطلق ساعتها الذكية «Mibro Air».. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق ساعتها الذكية «Mibro Air».. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق  هاتف Xiaomi Mi 11 Pro.. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق  هاتف Xiaomi Mi 11 Pro.. تعرّف على المزايا

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«ريدمي» تعتزم إطلاق أحدث إصداراتها Redmi Note 9.. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق هاتفها الجديد “Mi Mix”.. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق هاتفها الجديد “Mi Mix”.. تعرّف على المزايا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة