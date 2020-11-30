شاهد .. بريطاني يعثر على نوع جديد من التفاح بالصدفة

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عثر بريطاني على نوع غريب وجديد تماماً من التفاح، وذلك خلال تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن آرتشي توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى “وادي نادر”، وذلك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وقال توماس: “لم تكن مثل أي تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة”.

وتابع: “رغم أنني لست خبيرا في الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماما”.

وعرض الرجل التفاحة على العلماء، أكدوا أن الثمرة نتجت عن “طفرة طبيعية” ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية.