مصادر تكشف عن إجراء جديد في قضية «معنفة مكة»

تواصل – فريق التحرير :

كشفت مصادر أن الفريق المختص بدار الحماية في منطقة مكة المكرمة فتح تحقيقاً موسعاً ، لدراسة حالة الفتاة المعنفة التي توجد في الدار، وتم رصد حالتها من مواقع التواصل، للتأكد من جميع الأمور التي تعرضت لها، ودراسة حالتها الصحية والنفسية، والعمل على تهيئتها بشكل إيجابي حتى انتهاء الأزمة .

وأوضحت المصادر بحسب “الوطن ، أنه سوف تتم إحالة الأطراف المعنية في العنف إلى الجهات القانونية، لاتخاذ الإجراء اللازم.

فيما أشارت إلى إحالة الفتاة المعنفة للضمان الاجتماعي، لمعرفة حالتها الاقتصادية، وفي حال بقائها بالدار، فسيتم صرف إعانة شهرية لها لا تقل عن 1000 ريال.