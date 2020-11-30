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ما حُكم إخراج الزكاة عن القرض؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)

ما حُكم إخراج الزكاة عن القرض؟.. الشيخ «المطلق» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حُكم إخراج زكاة المال حال حصول الشخص على قرض سواء من شخص أو من بنك.

 وقال “المطلق” في لقاء مع برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”:إنه في حال حصل الشخص على قرض ما، مثل قرض سكني أو غير ذلك ويحتفظ به حتى يحول عليه الحول فإن عليه زكاة، وأما إذا أعاده كاملاً قبل أن يمر عليه عام فلا يكون عليه زكاة.   

 وأضاف أنه إذا كان الأمر يتعلق بإقراض الشخص لغيره مبلغاً من المال ثم صرفه من اقترضه فليس عليه زكاة، لكن إذا كان الإقراض للاحتفاظ بالمال مثل وضعه في البنوك وغير ذلك فإن عليه زكاة.

 

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