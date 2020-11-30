وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي علاج تنفسي (عدد 3 وظائف).
– أخصائي مختبرات طبية (عدد 3 وظائف).
– أخصائية علاج تنفسي بالرعاية المنزلية.
– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).
– صيدلي إكلينيكي (عدد وظيفتين).
– صيدلي (عدد 8 وظائف).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة “هنا” .