كل ما تريد معرفته عن الرخصة المهنية للمعلمين.. الرسوم ومواعيد الاختبارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية محمد الدريس، أن المطالبين بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هم: “المعلم، قائد المدرسة، المرشد الطلابي، المشرف التربوي”.

وأضاف الدريس، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: “لكننا لسنا المنفذ لذلك بل وزارة التعليم”.

وتابع المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية: أن الرخصة سارية من لحظة أن تضغط على زر “اصدار الرخصة” على الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن “المعلمين أمامهم 4 سنوات لاجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات”، مضيفا “أن من لم يجتنز الاختبار هذا العام سنعطيه فرصة ليتقدم للاختبار في العام القادم”.

أما عن رسوم اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات فأوضح الدريس أنها كالتالي:

– الاختبار التخصصي: 100 ريال.

– الاختبار التربوي العام: 100 ريال.

– رسوم إصدار الرخصة 100ريال.

وفيما يتعلق بمواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات فهي كالتالي:

– 6 ديسمبر 2020 التسجيل لمن اختبر الكفايات سابقا.

– من 15-28 ديسمبر فتح التسجيل لعامة المعلمين.

– 23 يناير 2021 الاختبار التخصصي.

– 20 مارس 2021 الاختبار التربوي العام.

– 30 مايو 2021 إعلان النتائج.

وأضاف الدريس: “أن من يجتاز الاختبار من المعلمين والمعلمات سيحصل على الرخصة وتستمر معه 5 سنوات، وبعدها يتم تجديدها..”.

‏وكانت هيئة تقويم التعليم قررت منح المعلمين والمعلمات فرصة 4 سنوات قبل تطبيق الرخصة المهنية من أجل تأدية الاختبار وإعادته في حال عدم الاجتياز.

د. محمد الدريس المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية:

من سيجتاز الاختبار سيحصل على الرخصة وتستمر معه 5 سنوات، وبعدها يتم تجديدها..#الرخصة_المهنية_للمعلمين_والمعلمات#برنامج_ياهلا@DrMohammed__@EtecKsapic.twitter.com/yOkpL0cQs0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow)November 29, 2020

#فيديو

المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية:

المطالبون بـ#الرخصة_المهنية_للمعلمين_والمعلماتهم: المعلم، قائد المدرسة، المرشد الطلابي، المشرف التربوي، والرخصة سارية من لحظة أن تضغط على زر "اصدار الرخصة" على الموقع الإلكتروني.#برنامج_ياهلا@DrMohammed__@EtecKsapic.twitter.com/S1DYHEhYMc — برنامج ياهلا (@YaHalaShow)November 29, 2020