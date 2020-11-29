الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد .. طريقة بسيطة للحفاظ على تنسيق ملفاتك المرسلة بصيغة «وورد»

شاهد .. طريقة بسيطة للحفاظ على تنسيق ملفاتك المرسلة بصيغة «وورد»
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطعًا مصورًا، تحدث فيه عن طريقة بسيطة للحفاظ على جودة تنسيق الملفات المرسلة عبر صيغة مايكروسوفت وورد.

وقال “الحمادي” عبر حسابه بموقع تويتر: “أحياناً تقوم بإرسال ملف وورد يحتوي على خطوط معينة إلى شخص ما، وهذه الخطوط ليست متواجدة عنده، فعند فتحه للملف لن يظهر بالتنسيق المطلوب. لذلك مايكروسوفت وفّرت خاصية تضمين الخط في نفس ملف الوورد، ليستطيع الشخص الآخر فتح الملف بنفس التنسيق حتى ولو كان لا يملك الخط”.

شرح الطريقة:

مواد ذات صلة

طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو)

طريقة سهلة لتحويل أي ملف PDF لنص قابل للنسخ (فيديو)

تسريبات تكشف عن أحدث أجهزة لاب توب من “مايكروسوفت”.. تعرّف على المزايا

تسريبات تكشف عن أحدث أجهزة لاب توب من “مايكروسوفت”.. تعرّف على المزايا

«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

طريقة تنسيق وترتيب صفوف جداول الوورد باحترافية (فيديو)

طريقة تنسيق وترتيب صفوف جداول الوورد باحترافية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>